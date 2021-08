Rundfunkrebell Georg Thiel: Sind ARD und ZDF noch zeitgemäß?

Nach sechs Monaten Erzwingungshaft wieder auf freiem Fuß: Georg Thiel freut sich nach seiner Entlassung aus der JVA Münster. Der Rundfunkrebell weigert sich, die Gebühren für ARD und ZDF zu zahlen. Im Zuge eines Vollstreckungsverfahrens weigerte er sich, eine Vermögensauskunft zu geben, was dann zu seiner Inhaftierung führte.

Peter Berger

Münster. Was passiert, wenn man in Deutschland keinen Rundfunkbeitrag zahlt? Im schlimmsten Fall landet man dort, wo Georg Thiel ein halbes Jahr lang saß: im Gefängnis. Hat der WDR an dem Rundfunkrebellen ein Exempel statuiert?

Mehr als acht Milliarden Euro nahm der öffentlich-rechtliche Rundfunk vergangenes Jahr allein durch die Rundfunkbeiträge ein. Deutschland leistet sich damit wohl die teuersten öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten der Welt. Wer nicht zahlen