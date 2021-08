Israel greift nach Brandballons Hamas-Ziele in Gaza an

Palästinensische Demonstranten stoßen mit israelischen Sicherheitskräften zusammen, nachdem sie am Grenzzaun zu Israel östlich von Gaza-Stadt gegen die israelische Belagerung des palästinensischen Streifens protestiert haben.

Mohammed Talatene/dpa

Tel Aviv-Jaffa. Hunderte Menschen sind erst im Mai in dem Konflikt zu Tode gekommen. Nach Brandballons am Gazastreifen greift die israelische Luftwaffe erneut an. Im Westjordanland stirbt ein 15-jähriger Palästinenser.

Israels Luftwaffe hat abermals Stellungen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee bezeichnete dies am Dienstag als Reaktion auf so genannte Brandballons, die am Montag aus dem Palästinenserg