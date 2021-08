Das US-Militär hat für den Evakuierungseinsatz derzeit rund 5800 Soldaten am Flughafen in Kabul.

Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP/dpa

London. Das US-Militär soll Afghanistan in einer Woche endgültig verlassen. So will es Biden. Aber Großbritannien und andere Partner setzen auf eine Verlängerung des Evakuierungseinsatzes. Die Taliban wehren sich.

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen sowie Vertreter der EU beraten an diesem Dienstag bei einem Sondergipfel über die Situation in Afghanistan.Teilnehmen sollen auch die Generalsekretäre der Nat