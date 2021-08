Afghanische Frauenrechtlerin in Deutschland eingetroffen

Die afghanische Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari (r) traf am Abend NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Federico Gambarini/dpa

Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte angekündigt, 1000 Plätze für afghanische Frauen zur Verfügung stellen zu wollen. Am Abend kam die Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari nach NRW.

Die aus Afghanistan geflohene Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari ist am Abend in Deutschland eingetroffen.Wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei berichtete, landete sie zusammen mit Familienmitgliedern am Flughafen Köln/Bonn. Anschließen