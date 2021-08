Polen errichtet Zaun an Grenze zu Belarus

Polnische Grenzschutzbeamte in der Nähe des Dorfes Usnarz Gorny im Grenzgebiet zu Belarus.

Artur Reszko/PAP/dpa

Usnarz Gorny. Seit Ende Mai hindert Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU. Nun will Polen einen 2,50 Meter hohen Zaun errichten.

Wegen vieler illegal über Belarus einreisender Migranten will nun auch Polen einen Zaun an der Grenze zum östlichen Nachbarn errichten.Der „neue, solide Zaun“ solle 2,50 Meter hoch werden, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf