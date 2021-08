Cannabis: Mehr Freiheit für Kiffer

Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU) will den Cannabis-Besitz bis zu sechs Gramm nicht mehr als Straftat verfolgen lassen.

Osnabrück. Cannabis-Konsum ist weit verbreitet, gilt aber immer noch als Straftat. Das soll sich ändern - zurecht. Nicht nur in Wahlkampf-Zeiten. Ein Kommentar

Im Prinzip ist es doch so: Wenn der Staat jemanden mit einem Joint in der Tasche bestraft, ist das so, als würde er einen Autofahrer bestrafen, der eine Kiste Bier transportiert – denn mit dem Alkohol könnte er sich genauso berauschen wie m