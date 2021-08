Dänemark will keinen Corona-Lockdown mehr – was Ungeimpften droht

Dänemark wird in der Corona-Krise keinen nationalen Lockdown mehr verhängen.

imago images/NurPhoto

Kopenhagen. Die dänische Regierung schließt trotz hoher Inzidenz einen weiteren Lockdown in der Corona-Krise aus. Das Nachbarland erwartet eine Epidemie der Ungeimpften.

Die Zeit der nationalen Lockdowns in Dänemark ist laut Regierungschefin Mette Frederiksen vorbei. Das sagte die Sozialdemokratin am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Für die Zukunft erwarte sie keine umfangreichen Sc