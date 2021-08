Georg Thiel soll bald aus der Haft entlassen werden.

Peter Berger

Osnabrück/Münster. Fast ein halbes Jahr sitzt Georg Thiel in der JVA Münster, weil er die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht bezahlen will. An diesem Dienstag soll er aus der Haft entlassen werden.

Auf der Unterstützerseite von Georg Thiel heißt es: 0 Rundfunkgeräte, 651,35 Euro WDR-Forderung, 179. Tag Freiheitsentzug, 24.281 Euro Haftkosten. Und seit neustem auch: Georg Thiel kommt am 24. August wieder frei. Wieso Thiel überhaup