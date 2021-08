Taliban lehnen längeren Evakuierungseinsatz in Kabul ab

US-Marines begleiten in Kabul Familien zu einem Evakuierungsflug.

Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Kabul. Ohne die USA dürfte sich der Evakuierungseinsatz in Kabul nicht aufrecht erhalten lassen. Großbritanniens Premier Johnson will deshalb auf Joe Biden einwirken. Doch für die Taliban kommt eine Verlängerung nicht in Frage.

Die Taliban wollen einer Verlängerung der Evakuierungsmission nicht zustimmen. Das sagte ein Sprecher der militant-islamistischen Organisation dem britischen Nachrichtensender Sky News am Montag.„Würden die USA oder Großbritannien zusätzlic