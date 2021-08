Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern während einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der COVID-19-Reaktion in Wellington, Neuseeland.

Wellington. Ein einziger Fall hat in Neuseeland erst kürzlich für einen landesweiten Lockdown gesorgt. Inzwischen gibt es wieder Dutzende Corona-Infektionen.

In Neuseeland ist der landesweite Lockdown wegen drei Dutzend neuer Corona-Fälle verlängert worden. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte am Montag in der Hauptstadt Wellington an, dass die strengen Auflagen in dem gesamten Pazifiksta