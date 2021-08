Schwedens Regierungschef Löfven kündigt Rücktritt an

Stefan Löfven will Anfang November als Regierungschef aufhören.

Maxim Thore/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Stockholm. Schweden erlebt einen turbulenten politischen Sommer: Erst vor wenigen Wochen wurde Ministerpräsident Löfven nach einer Regierungskrise erneut ins Amt gewählt. Nun kündigt er seinen endgültigen Rücktritt an.

Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven zieht sich nach sieben Jahren an der Spitze der Regierung noch in diesem Herbst zurück. Der 64-Jährige kündigte an, dass er Anfang November sein Amt als Vorsitzender der Sozialdemokraten niede