Geflüchtete verlassen in Tasckent einen Airbus A400M der Bundeswehr.

-/Bundeswehr/dpa

Kabul. Die Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Kabul geht weiter. Am Sonntag hoben zwei Transportmaschinen mit knapp 300 Menschen Richtung Taschkent ab.

Die Bundeswehr hat weitere 276 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen.Eine Maschine des Typs A400M sei mit 180 Menschen an Bord auf dem Weg in die usbekische Hauptstadt Taschkent, schrieb die Bundeswehr am Sonntagnachmit