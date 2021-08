Sieben Menschen im Gedränge in Kabul gestorben

US-Marines bewachen einen Evakuierungskontrollpunkt am Hamid Karzai International Airport in Kabul.

Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps/AP/dpa

London/Kabul. Im dichten Gedränge vor dem Flughafen in Kabul sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die britische Regierung. Korrespondenten berichten von chaotischen Zuständen.

In Kabul sind im Gedränge rund um den Flughafen nach Angaben der britischen Regierung sieben Menschen ums Leben gekommen. „Unsere Gedanken sind bei den Familien von sieben afghanischen Zivilisten, die tragischerweise in der Menge in Kabul g