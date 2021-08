Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, M), Bundesverteidigungsministerin, hat massive Fehler bei der Einschätzung der Lage in Afghanistan zugegeben.

Guido Kirchner/dpa

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat eine massive Fehleinschätzung der Bundesregierung angesichts des Vormarschs der Taliban in Afghanistan eingeräumt.

"Noch zu Beginn der letzten Woche hat niemand in der internationalen Gemeinschaft damit gerechnet, dass Kabul bereits am Ende der Woche kampflos fallen würde", schrieb Kramp-Karrenbauer in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bri