USA evakuieren 10.000 Menschen an einem Tag – Bundeswehr bislang 3000

Airbus A400M in Taschkent: Seit dem Start ihrer Evakuierungsaktion in Afghanistan hat die Bundeswehr fast 3000 Menschen aus Kabul ausgeflogen.

dpa/Bundeswehr/Marc Tessensohn

Kabul/Berlin. Die USA haben bislang mit Abstand am meisten Menschen am Flughafen in Kabul evakuiert. Die Bundeswehr konnte bislang 3000 Menschen aus Afghanistan ausfliegen.

Im Zuge der Evakuierungsaktion der Bundeswehr sind zwei weitere Flieger mit insgesamt 378 Schutzbedürftigen an Bord aus Kabul im usbekischen Taschkent gelandet. Das teilte die Bundeswehr am Montag auf Twitter mit. Einer der Militärtransport