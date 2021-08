Aus seinem Ministerium stammen die Briefe: Der britische Innenminister Sajid Javid.

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

London. „Sie werden nicht mehr in der Lage sein, zu arbeiten oder öffentliche Leistungen in Anspruch zu nehmen“: Das britische Regierung verunsichert zahlreiche rechtmäßig in Großbritannien lebende EU-Bürger.

Das britische Innenministerium hat etliche rechtmäßig in Großbritannien lebende EU-Bürger per Post darüber benachrichtigt, dass ihre Rechte im Land gefährdet sein könnten. In dem Brief, aus dem die Organisation the3million auf Twitter zitie