Ein Bundeswehr-Hubschrauber vom Typ H-145M wird in ein Transportflugzeug A400M verladen. Die von der Bundeswehr nach Kabul verlegten Hubschrauber sollen für die Rettung einzelner Deutscher oder auch Ortskräfte eingesetzt werden.

-/Bundeswehr/dpa

Kabul. Viele Straßen sind abgesperrt, am Flughafen herrschen chaotische Zustände. Jetzt sollen deutsche Helikopter helfen, gefährdete Menschen aus der afghanischen Hauptstadt zu holen.

Die Bundeswehr steht in Afghanistan vor einer weiteren gefährlichen Mission. In der Hauptstadt Kabul sollen von diesem Samstag an zwei Hubschrauber einsatzbereit sein.Diese seien in der Lage, gefährdete Menschen in Sicherheit zu bringen, di