US-Präsident Biden will den renommierten Außenpolitik-Experten Nicholas Burns als Botschafter nach China entsenden.

Gerald Herbert/AP/dpa

US-Präsident Joe Biden will den renommierten Außenpolitik-Experten Nicholas Burns als Botschafter nach China entsenden. Das teilte das Weiße Haus am Freitag mit.Der frühere Karrierediplomat lehrt derzeit an der US-Eliteuniversität Harvard.