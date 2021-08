In diesem vom US Marine Corps zur Verfügung gestellten Foto beruhigt ein US-Marine ein Kleinkind während einer Evakuierung am Hamid Karzai International Airport.

Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps/AP/dpa

Kabul/Washington. Am Flughafen in Kabul kommt es weiter zu dramatischen Szenen. In einem Videoclip, der sich in sozialen Medien und in US-Medien verbreitete, war zu sehen, wie aus einer Menschenmenge ein Baby über eine Mauer mit Stacheldraht an US-Militärs übergeben wurde.

