In seiner Wohnung in Wedel spricht Mustafa mit seinem Onkel in Kabul per Video-Telefonie auf seinem Tablet.

Florian Kleist

Wedel/Kabul. Mit seinem Tablet hält Mustafa aus Wedel Kontakt zur Familie in Afghanistan. shz.de sprach so mit seinem Onkel in Kabul. Er berichtet über das Leben unter den Taliban und warum nur der älteste Sohn einkaufen geht.

Als Naqeeb N. vor gut zwei Woche erfuhr, dass die Taliban immer mehr Städte in Afghanistan einnehmen, habe er sich immer gesagt: „Wir haben doch eine Armee? Wir haben einen Präsidenten? Die Taliban werden nicht weit kommen.“Die Hoffnun