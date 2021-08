Angst vor Taliban: Verzweiflung am Flughafen Kabul

Marinesoldaten führen eine Frau, die ein Kind auf dem Arm trägt, während einer Evakuierung am Flughafen in Kabul.

U.S. Marines/ZUMA Press Wire Service/dpa

Kabul. Tausende Afghanen wollen sich nach der Machtübernahme der Taliban in Sicherheit bringen. Am Flughafen in der Hauptstadt Kabul liegen bei vielen Menschen die Nerven blank. Es geht für viele ums Überleben.

Angesichts eines wachsenden Zeitdrucks werden Chaos, Gewalt und Verzweiflung rund um den Flughafen von Afghanistans Hauptstadt Kabul immer größer. Tausende Afghanen hoffen immer noch auf eine Gelegenheit, sich nach der Machtübernahme der mi