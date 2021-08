USA und Verbündete bringen Tausende Menschen in Sicherheit

Ein militärisches Transportflugzeug, ein Airbus A400M der deutschen Luftwaffe, steht auf dem Flughafen von Taschkent.

Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa

Kabul. Die Bundeswehr und die US-Armee sind nicht die einzigen Streitkräfte, die aktuell am Flughafen in Kabul aktiv sind. Auch einige andere Länder kümmern sich um Evakuierungen.

Die Bundeswehr hat bei ihrem größten Evakuierungseinsatz bislang mehr als 1600 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht. Wie die Bundeswehr am Freitag weiter mitteilte, handelt es sich dabei um Bundesbürger, afghanische Ortskräfte so