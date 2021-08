Passanten gehen über eine fast menschenleere Straße im Geschäfts- und Einkaufsviertel von Sydney.

Dan Himbrechts/AAP/dpa

Sydney. In Australien sind die Corona-Maßnahmen seit Pandemie-Beginn sehr strikt, lokale Lockdowns sind keine Seltenheit. In der Region Sydney steigen die Corona-Zahlen weiter, Lockerungen sind nicht in Sicht.

Der Corona-Lockdown im Großraum Sydney wird wegen steigender Infektionszahlen bis Ende September verlängert. Dies sagte die Regionalregierungschefin des australischen Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian. Zudem kündigte sie wei