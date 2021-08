Zwei Reisebusse mit denen Ortskräften aus Afghanistan am frühen Morgen auf dem Gelände der DRK-Flüchtlingshilfe.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Doberlug-Kirchhain. Für den Umgang des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes mit Bundeswehr-Ortskräften in Afghanistan gibt es viel Kritik. Dutzende von ihnen haben es nun von Kabul nach Brandenburg geschafft.

Rund 60 afghanische Ortskräfte und ihre Angehörigen sind in Brandenburg angekommen. Zwei Busse aus Frankfurt/Main trafen am Morgen in der Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ein. Es handele sich um Ortskräfte aus Afghanistan mi