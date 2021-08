Zwei Zivilisten werden während einer Evakuierung am Hamid Karzai International Airport durch einen Kontrollpunkt geführt.

Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps/AP/dpa

Washington, D.C.. So viele Menschen so schnell wie möglich: Das ist die Devise bei der Evakuierung in Kabul. Eigentlich wollten die US-Truppen bis Ende August das Land verlassen - und das ist noch immer der Wunsch.

Die USA verstärken ihre Bemühungen zur Evakuierung von US-Amerikanern, Afghanen und Menschen anderer Nationalitäten aus Kabul. Aus Washington hieß es, das US-Außenministerium schicke zusätzliche Konsularbeamte nach Katar und Kuwait, um dort