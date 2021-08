Nagib Saidi (r) aus Kabul wird auf dem Frankfurter Flughafen nach seiner Ankunft ivon seinem Schwiegervater Antioco Onnis (l) begrüßt.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Hunderte weitere Menschen, die in Afghanistan festsaßen, sind über Taschkent nach Deutschland geflogen worden. Am Hindukusch könnten sich noch viel mehr Deutsche aufhalten als gedacht.

Die Bundeswehr hat seit Montag mehr als 1600 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht. Im usbekischen Taschkent landete am Freitagmorgen eine weitere Transportmaschine mit 181 in Kabul aufgenommenen Menschen an Bord, wie die Bundeswe