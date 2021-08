Deutschland kommt nicht aus der Pandemie. Das RKI sieht die vierte Welle anrollen. Geimpfte seien jedoch weniger gefährdet.

AFP/THOMAS KIENZLE

Berlin. Das Robert Koch-Institut beschreibt in seinem jüngsten Wochenbericht zur Corona-Lage in Deutschland, dass die Gesundheitsämter nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen können.

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf se