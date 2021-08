48,4 Millionen Personen in Deutschland sind vollständig geimpft.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin/Marburg. Die Corona-Impfungen in Deutschland haben zuletzt an Tempo verloren - doch unter Jugendlichen zieht das Interesse vielerorts an. Die Kanzlerin appelliert weiter an alle Bundesbürger, sich zu schützen.

Nach dem Votum der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Corona-Impfungen bei allen Kindern ab 12 Jahren ist die Nachfrage in vielen Praxen sprunghaft gestiegen. „Das ging sofort am Montag los“, sagte Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbande