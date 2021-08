Mahmud Sadjadi aus dem Westerwald berichtet in Frankfurt von der Situation in Kabul.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt. "Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Nur Chaos" – mit diesen Worten beschreibt einer der Heimgekehrten aus Kabul die Lage in Afghanistan. Szenen vom Frankfurter Flughafen heute Morgen.

In Frankfurt sind am frühen Donnerstagmorgen weitere Maschinen mit Hunderten Menschen an Bord gelandet, die zuvor aus Afghanistan in Sicherheit gebracht worden waren. Nach ihrer Landung berichteten die Passagiere von schlimmen Erlebnissen u