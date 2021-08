CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt spricht sich für finanzielle Unterstützung zugunsten der UN-Flüchtlingshilfe aus.

Matthias Balk/dpa

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will verhindern, dass sich Fehler wiederhohlen und fordert deswegen mehr Unterstützung für die UN-Flüchtlingshilfe.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich für finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe zugunsten der UN-Flüchtlingshilfe ausgesprochen, um Geflüchtete aus Afghanistan in Camps in den Nachbarländern unterzubringen. „Die Fehler von