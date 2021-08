Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, fordert Milliarden-Hilfen aus Deutschland für Flüchtlingscamps in den Nachbarländern Afghanistans.

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnt davor, in großer Zahl Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufzunehmen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Bundesregierung aufgefordert, der UN-Flüchtlingshilfe finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe zuzusagen, um Flüchtlinge aus Afghanistan in Camps in den Nachbarländern unterzubringen und z