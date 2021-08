Herr Engholm, wie gefällt Ihnen der neue Spitzenkandidat Ihrer Partei für die Landtagswahl?

Thomas Losse-Müller ist ein guter Mann. Ich finde, er hat die Voraussetzungen, um ein unbequemer Herausforderer für den Amtsinhaber zu werden: Er hat Regierungserfahrung und international gearbeitet, was auch für ein Land wie Schleswig-Holstein von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig ist er freundlich und bescheiden im Auftreten.

Waren Sie von der Entscheidung für ihn genauso überrascht wie die Öffentlichkeit?

Nein, ich wusste schon etwas früher, dass er es werden soll.

Wie haben Sie davon erfahren?

Von der Oppositionsführerin.

Hat Serpil Midyatli sich vor ihrer Entscheidung Rat bei Ihnen geholt?

Wir haben gesprochen. Sie hat sich am Ende selbst ganz nüchtern gefragt, wer die besseren Chancen hat und das finde ich sehr respektabel, denn sie hätte auch einfach zugreifen können. Jetzt hat die Partei zwei sehr gute Leute am Start, die es der Konkurrenz nicht ganz leicht machen werden.

Würden Sie ähnliches auch über die Bundes-SPD behaupten, die bei den Umfragen nicht vom Fleck kommt?

Als Sozialdemokrat müssen Sie das sagen.

Ich kann es mir in meinem Alter und mit dem Abstand zur Politik durchaus leisten, mich kritisch mit der eigenen Partei und ihren Persönlichkeiten auseinanderzusetzen. Das habe ich auch oft genug gemacht. Ich gehe danach, welche Substanz ich erkenne. Und da halte ich Olaf Scholz von den drei Kandidaten für den Geeignetsten, unabhängig davon, dass er wie ich ein Sozialdemokrat ist.

Warum?

Wegen seiner Vita, seines Auftretens und seiner Erfahrung. Er ist wesentlich inhaltsreicher als Armin Laschet, von dem ich mir mehr versprochen hatte.

Es ist schwierig, ohne jede Erfahrung in einen Regierungsapparat einzusteigen. Den müssen Sie kennen und motivieren, wenn sie gut regieren wollen.



Also wäre Robert Habeck die bessere Wahl gewesen?

Er wäre mir persönlich zumindest näher gewesen. Annalena Baerbock ist eine durchsetzungsfähige Person, aber Robert Habeck erscheint mir geistig anspruchsvoller und nachhaltiger.

Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben: „Ökonomischer Fortschritt bedeutet heute einiges mehr: Ökologische Erneuerung, die sozialverträgliche Nutzung von Technologien und eine gerechtere Verteilung des Wohlstands.“ Wissen Sie, von wem das stammt?

Spontan würde ich sagen: Olaf Scholz oder Robert Habeck.

Diesen Satz haben Sie im Jahr 1990 geschrieben.

Oha, da waren wir doch damals schon auf dem richtigen Weg. Aber ich muss eingestehen, dass diese ökologischen Aussagen stark von unserem ehemaligen schleswig-holsteinischen Umweltminister Bernd Heidemann beeinflusst sind. Der war einer der größten und radikalsten Ökologen und hat der SPD damals schon all die Umweltprobleme prognostiziert, die heute eintreten. Wir hätten ihm damals viel intensiver zuhören müssen. Er war visionär. Immerhin habe ich von ihm gelernt.

Hätten die Sozialdemokraten auf ihn gehört, wären sie heute also die besseren Grünen?

Nein, denn zur Wahrheit gehört auch, dass sich solche ökologischen Postulate leicht verkünden lassen. Sie in der Praxis umzusetzen, ist wieder etwas ganz anderes – das galt damals und ist selbst heute noch so, da wir unter enormem Zeitdruck stehen, weil wir die Klimaziele viel schneller erreichen müssen. Erklären Sie mal den Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind oder es schwer haben, die eigene Altbaumiete zu verdienen, dass ab morgen große Einschränkungen auf sie zukommen.

„Ich glaube, wer die Klimakrise bewältigen will, wird Einschränkungen für alle in diesem Land in Kauf nehmen müssen. Sie so gerecht wie möglich zu verteilen, wird eine Sisyphosaufgabe.“

Björn Engholm