Forsa: SPD überholt Grüne und rückt dicht an Union heran

Die Sozialdemokraten um Kanzlerkandidat Olaf Scholz legen zwei Prozentpunkte zu.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Köln. Ende September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Eine Forsa-Umfrage sieht die SPD im Aufwind.

Die SPD holt in der Gunst der Wähler weiter auf, zieht nun auch beim Meinungsforschungsinstitut Forsa an den Grünen vorbei und rückt dicht an die Union heran.Die Sozialdemokraten um Kanzlerkandidat Olaf Scholz gewinnen im RTL/ntv-Trendbarom