Lufthansa-Maschine mit Evakuierten in Frankfurt gelandet

Ein Flugzeug der Lufthansa landet am Flughafen Frankfurt. Mit dem Flug wurden Menschen aus dem usbekischen Taschkent nach Deutschland gebracht, die zuvor aus Afghanistan evakuiert wurden.

Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt. Nach einer schleppend anlaufenden Rettungssaktion sind weitere Evakuierte aus Kabul in Deutschland angekommen. Im Laufe der nächsten Tage sollen weitere Flüge Menschen in Sicherheit bringen.

In Frankfurt ist am frühen Mittwochmorgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten aus Kabul gelandet. Der Airbus 340 kam aus Taschkent. Am Dienstag hatte ein Transportflugzeug der Bundeswehr ihre Luftbrücke zur Rettung von Deutsche