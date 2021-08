Weißes Haus kündigt G7-Schalte zur Lage in Afghanistan an

Joe Biden, Präsident der USA, spricht im Ostzimmer des Weißen Hauses über die Situation in Afghanistan.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington/Kabul. Seit dem Sturz Afghanistans in tiefes Chaos geht international Ratlosigkeit um. Die großen Industrienationen wollen nun bei einer Videoschalte über eine gemeinsame Strategie nachdenken.

Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in der kommenden Woche bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten. Das Weiße Haus teilte am Dienstagabend mi