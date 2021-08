Joe Biden, Präsident der USA, spricht im Ostzimmer des Weißen Hauses über die Situation in Afghanistan.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington. Wie reagiert die internationale Gemeinschaft auf die dramatischen Ereignisse in Afghanistan? Die großen Industrienationen sollen nun auf einer Videoschalten über eine gemeinsame Strategie beraten.

Wegen der aktuellen Lage in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten nach Angaben von US-Präsident Joe Biden in einer Videokonferenz beraten. Die Schalte in der kommenden Woche hätten Biden und Großbritanniens Premi