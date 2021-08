Litauens Grenzregion zu Belarus in Aufruhr

Ein Mitglied des litauischen Grenzschutzes patrouilliert im Juni mit einem Hund an der Grenze zu Belarus.

Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Vinius, Litauen. Belarus steht in der Kritik, Afghanen und andere Flüchtlinge massenhaft in die EU zu schleusen, um sich für Sanktionen zu rächen. In einer litauischen Zeltstadt leben mehr Migranten als Einheimische.

Lager mit Flüchtlingen aus Afghanistan, aus Syrien und aus dem Irak haben die Menschen in Litauen lange nur über das Fernsehen in anderen Ländern gesehen. Bis mehrere Hundert Flüchtlinge illegal die Grenze aus Belarus überschritten. In eine