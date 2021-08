Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer, Astrazeneca und Moderna in einem Impfzentrum.

Marcus Brandt/dpa

Berlin. Corona grassiert weiter in großen Teilen der Welt - und Impfstoff ist in vielen ärmeren Ländern rar. In Deutschland droht er in großen Mengen im Müll zu landen.

In Deutschlands Arztpraxen droht nach Einschätzung von Deutschlands Kassenärzten millionenfach Corona-Impfstoff zu verfallen.So lagerten nach Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den Praxen derzeit 1,1 Millionen Dosen von Astraze