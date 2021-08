Taliban übernehmen wichtigste Behörden in Afghanistan

Taliban-Kämpfer in Kabul. In einer Audiobotschaft, die offenbar von der Führung der militant-islamistischen Gruppe kam, wurden Kämpfer aufgefordert, Zurückhaltung zu üben.

-/AP/dpa

Kabul. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban trauen sich in Kabul wieder mehr Menschen auf die Straße. Manche Regierungsmitarbeiter kehren in die Ministerien zurück. Doch am Flughafen bleibt die Lage gespannt.

Die militant-islamistischen Taliban übernehmen in Afghanistan nach und nach immer mehr Behörden und Ministerien.Regierungsangestellte seien ihrem Aufruf gefolgt, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, sagte ein Beamter eines Ministeriums, der name