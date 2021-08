Das Videostandbild zeigt den Absturz in der Nähe des Flugplatzes Kubinka, etwa 45 Kilometer westlich von Moskau.

Dmitry Ovchinnikov/Dmitry Ovchinnikov/AP/dpa

Zhukovskiy. An einem Triebwerk eines neuen russischen Militärflugzeugs bricht Feuer aus. Die Maschine stürzt nahe Moskau ab - drei Menschen sterben.

Ein neu in Russland entwickeltes Militärflugzeug ist bei einem Testflug in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau abgestürzt. In einem Triebwerk der Maschine vom Typ Iljuschin Il-112B sei am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, teilte der Fl