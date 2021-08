Dramatische Rettungsaktion: 640 Afghanen quetschen sich in US-Flieger

Dutzende Menschen drängen sich auf einer Treppe einer Fahrgastbrücke zu einem Fluzeug auf dem Vorfeld des Flughafens in Kabul, Afghanistan, auf diesem Screenshot von Videobildern des arabischen Senders Al Jazeera.

Al Jazeera English/ZUMA Press Wire/dpa

Kabul. Es sind Bilder, die um die Welt gehen: Die Lage am Kabuler Flughafen wird immer dramatischer. Menschen riskieren ihr Leben, um einen Platz in den Rettungsflugzeugen zu ergattern.

Die Lage am und rund um den Flughafen in Kabul ist chaotisch und verstörend zugleich. Während das erste Bundeswehrflugzeug in der Nacht zu Dienstag nur 7 (!) Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausfliegen konnte, brachte ein