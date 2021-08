Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe stehen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover.

Moritz Frankenberg/dpa

Kabul/Berlin. Die Rettungsmission der Bundeswehr beginnt stockend. Chaos auf dem Flughafen Kabul verhindert stundenlang den Beginn der Evakuierung. In der Nacht kann dann doch eine Maschine landen.

Das erste Bundeswehrflugzeug hat den Evakuierungseinsatz in Afghanistan unter schwierigen Bedingungen auf dem Flughafen Kabul begonnen. Nach stundenlanger Verzögerung und Warteschleifen in der Luft konnte der A400M in der Nacht zu Dienstag