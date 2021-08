Wer hat die Verantwortung für diese Szenen? Hunderte Menschen laufen neben einer Boeing C-17 der United States Air Force, die auf dem Rollfeld des Kabul International Airport fährt.

Verified UGC/AP/dpa

Berlin. Nach der Landung wurden "menschliche Überreste" im Fahrwerk einer US-Militärmaschine gefunden, die im Chaos von Kabul gestartet war. Bei der Aufarbeitung werden auch Social-Media-Bilder überprüft.

Die US-Luftwaffe hat eine Untersuchung zu dem tödlichen Chaos rund um den Abflug einer ihrer Maschinen am Flughafen in Kabul eingeleitet. Das teilte die US Air Force am Dienstag (Ortszeit) mit. Ein Flugzeug der US-Luftwaffe war am Montag vo