Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas wählen den diplomatischen Weg für weitere Evakuierungen.

AFP/KAY NIETFELD

Berlin. Die Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Kabul ist angelaufen – unter dramatischen Bedingungen. Der Bundespräsident spricht vom Scheitern des Westens in dem Land.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr unter schwierigsten Bedingungen mit ihrer Luftbrücke zur Rettung von Deutschen und Afghanen begonnen. Ein Transportflugzeug brachte am Dienstag 129 Menschen in die usbeki