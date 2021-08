Die Bundeswehr veröffentlichte am Montag dieses Bild vom Start eines Transportflugzeuges in der Wunstorf Air Base bei Hannover Richtung Kabul.

AFP PHOTO /BUNDESWEHR/MARTIN BUSCHHORN

Berlin. Das erste Bundeswehrflugzeug hat Menschen aus Afghanistan evakuiert – es waren jedoch nur sieben Personen an Bord. Nun verließ die zweite Maschine Kabul. Pendelverkehr ist geplant.

Die zweite Evakuierungsmaschine der Bundeswehr mit 125 Menschen aus Afghanistan an Bord ist am Dienstagnachmittag in Taschkent im Nachbarland Usbekistan gelandet. Das sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr der Deutsc