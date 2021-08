Heiko Maas bei seinem Statement zur Lage in Afghanistan.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul sollen noch im Laufe des Sonntags aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen werden.

Das hat Außenminister Heiko Maas (SPD) am Abend in Berlin angekündigt.Außerdem würden noch in der Nacht Transportflugzeuge der Bundeswehr aufbrechen, „um bei den notwendigen Evakuierungsarbeiten zu unterstützen und diese dann auch in den k