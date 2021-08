Zwei weitere Maschinen mit rund 500 Evakuierten in Frankfurt gelandet

Evakuierte aus Afghanistan steigen in Frankfurt aus einem Flugzeug der Lufthansa aus.

Michael Probst/dpa

Kabul. Zwei weitere Maschinen mit Evakuierten sind in der Nacht in Frankfurt gelandet. Dabei wurden fast 500 Menschen gerettet. Aktuelle Entwicklungen zu Afghanistan im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw