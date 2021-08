Am Mittwochmorgen landete der erste Lufthansa-Airbus aus dem usbekischen Taschkent in Frankfurt. Am Donnerstagmorgen wird die nächste erwartet.

dpa/Sebastian Gollnow

Kabul. In Taschkent ist eine weitere Lufthansa-Maschine gestartet, um aus Afghanistan in Sicherheit gebrachte Menschen nach Deutschland zu bringen. Aktuelle Entwicklungen zu Afghanistan im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw