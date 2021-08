US-Drohne greift IS-Planer an – Talibanen übernehmen Flughafen-Gates

Mit einer Drohnen hat die US-Luftwaffe einen Vergeltungsschlag gegen einen IS-Terroristen in Afghanistan geführt, der ein Planer des Terroranschlags in Kabul gewesen sein soll. (Symbolbild)

dpa/LESLIE PRATT

Kabul. Nach dem Evakuierungseinsatz in Kabul sind die ersten deutschen Soldaten zurück in Deutschland. Eine Militärmaschine landete im niedersächsischen Wunstorf. Alle Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw