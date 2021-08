USA evakuieren rund 6800 Menschen in 24 Stunden aus Kabul

Die US-Armee hat in den vergangenen rund 24 Stunden über 6000 Menschen aus Kabul evakuiert.

dpa/U.S. Marine Corps via AP

Kabul. Nach dem Evakuierungseinsatz in Kabul sind die ersten deutschen Soldaten zurück in Deutschland. Eine Militärmaschine landete im niedersächsischen Wunstorf. Alle Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw